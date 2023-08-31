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В Тюменской области будут судить криминального авторитета

1:12
Происшествия

В Тюменской области начинается судебное разбирательство с 33-летним криминальным авторитетом из Ишима. С 2014 года он находился на вершине иерархии преступного мира, занимаясь грабежами и вымогательствами.

В Тюменской области будут судить криминального авторитета
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По данным следствия, начиная с 2010 года мужчина поддерживал связи с заключенными и руководителями криминального мира. 

В 2014 году он добился статуса "положенец", самой высокой ступени преступной иерархии в Ишиме и Ишимском районе, как сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Получив влияние, он продвигал запрещенные идеи и традиции, управлял криминальными элементами. Также через своих сообщников он незаконно накапливал деньги и материальные ценности.

С сентября 2019 по апрель 2022 года он и его сообщники совершили ряд вымогательств и грабежей для пополнения "преступной кассы".

Сейчас уголовное дело против него и его сообщников передано в Тюменский областной суд. Они будут осуждены в соответствии с законом, сообщает Megatyumen.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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