В городе Днепр полицейский избил женщину и при детях застрелил её мужа

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Днепропетровска сотрудник полиции избил женщину, а затем на глазах у их детей застрелил её мужа.

Фото: wikimedia commons

Шокирующие подробности расправы предоставляет Telegram-канал издания "Украина.ру".

"Полицейский избил сначала женщину, а потом, когда муж заступился за неё, застрелил его. Причем сделал это на глазах у детей", — пишет портал.

Украина — это государство, где можно убивать простых людей просто так, подытожило издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве заместитель начальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете.

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