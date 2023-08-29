В Днепропетровска сотрудник полиции избил женщину, а затем на глазах у их детей застрелил её мужа.
Шокирующие подробности расправы предоставляет Telegram-канал издания "Украина.ру".
"Полицейский избил сначала женщину, а потом, когда муж заступился за неё, застрелил его. Причем сделал это на глазах у детей", — пишет портал.
Украина — это государство, где можно убивать простых людей просто так, подытожило издание.
Ранее сообщалось, что в Киеве заместитель начальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете.
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