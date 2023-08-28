В Киеве застрелился в собственном рабочем кабинете из табельного оружия заместитель руководителя управления спецсвязи Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев.
Как сообщает издание "Украина.ру", чиновник спецслужбы оставил перед смертью записку в виде служебного рапорта.
Как сообщили украинские СМИ, офицер СБУ в своей смерти просит "винить свое руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства".
Ранее заместитель главы Главного управления разведки МО Украины заявил, что у России есть ещё 585 ракет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.