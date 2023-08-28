Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве

В Киеве застрелился в собственном рабочем кабинете из табельного оружия заместитель руководителя управления спецсвязи Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев.

Как сообщает издание "Украина.ру", чиновник спецслужбы оставил перед смертью записку в виде служебного рапорта.

Как сообщили украинские СМИ, офицер СБУ в своей смерти просит "винить свое руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства".

Ранее заместитель главы Главного управления разведки МО Украины заявил, что у России есть ещё 585 ракет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.