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В московском метро мужчина избил мешавшего ему пройти пассажира

0:42
Происшествия

В Москве мужчина напал на другого пассажира метро, предположительно из-за того, что ему показалось, что жертва мешает ему пройти. 

В московском метро мужчина избил мешавшего ему пройти пассажира
Фото: openverse

Ссора произошла на станции метро "Семёновская", когда мужчина посчитал, что другой пассажир мешает ему выйти из вагона поезда. Агрессор обеими руками толкнул жертву сзади, заставив её выйти из вагона. Впоследствии злоумышленник совершил физическое нападение на жертву на платформе.

Прокуратура Московского метрополитена осуществляет надзор за привлечением нападавшего к ответственности по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается побоев. 

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Залил перцовкой пенсионера, попросившего уступить ему место в метро | Пассажиры разбежались
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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