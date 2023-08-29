В Москве мужчина напал на другого пассажира метро, предположительно из-за того, что ему показалось, что жертва мешает ему пройти.
Ссора произошла на станции метро "Семёновская", когда мужчина посчитал, что другой пассажир мешает ему выйти из вагона поезда. Агрессор обеими руками толкнул жертву сзади, заставив её выйти из вагона. Впоследствии злоумышленник совершил физическое нападение на жертву на платформе.
Прокуратура Московского метрополитена осуществляет надзор за привлечением нападавшего к ответственности по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается побоев.
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