СК: после смерти 16-летней школьницы на Урале расследуется дело по статье "Убийство"

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По факту смерти 16-летней школьницы из Каменска-Уральского Свердловской области возбуждено уголовное дело, которое расследуют по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Фото: CreativeCommons

Как пояснили в ведомстве, сотрудники СК тщательно проверят все обстоятельства, которые могли привести к смерти несовершеннолетней. Отмечается, что следователи рассматривают разные варианты случившегося.

По информации СК РФ, сейчас ведётся работа по установлению личностей людей, попавших на записи камер наблюдения неподалёку от места трагедии.

В начале августа в Свердловской области обнаружили тело 16-летней девочки. Следователи заявили, что предварительная причина смерти — отравление синтетическим веществом, однако точные результаты экспертизы будут известны лишь в сентябре. Отец школьницы не согласен с этой версией. Он уверен в том, что его дочь не употребляла запрещённые вещества.