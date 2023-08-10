В Следственном комитете Свердловской области назвали предварительную причину смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском — отправление синтетическим веществом. Об сообщает портал Е 1 со ссылкой на отца погибшей.
По его словам, окончательное заключение выдадут через месяц, когда выявят вещество. Сейчас запрашивают все видеозаписи, патрульные машины, которые с проезжали с видеорегистраторами, добавил отец девочки.
Он также рассказал, что по записям камер уличного наблюдения удалось установить, что рядом с дочерью какое-то время находился неизвестный парень. Затем он убежал.
"Кто-то был, либо кто-то встретился, либо ждали, либо на этой остановке покурили, не знаю, что произошло", — рассказал отец.
Ранее в соцсетях появилось последнее сообщение 16-летней школьницы, которую нашли мёртвой в лесополосе под Екатеринбургом. В своём посте она писала, что домой ей придётся идти в одиночку, и просила её "не убивать и не насиловать".
Спустя несколько минут связь с девочкой пропала. Нашли её тело без признаков насильственной смерти через сутки.
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