В СК назвали отравление предварительной причиной смерти школьницы в Каменске-Уральском

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Следственном комитете Свердловской области назвали предварительную причину смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском — отправление синтетическим веществом. Об сообщает портал Е 1 со ссылкой на отца погибшей.

Фото: ya.ru

По его словам, окончательное заключение выдадут через месяц, когда выявят вещество. Сейчас запрашивают все видеозаписи, патрульные машины, которые с проезжали с видеорегистраторами, добавил отец девочки.

Он также рассказал, что по записям камер уличного наблюдения удалось установить, что рядом с дочерью какое-то время находился неизвестный парень. Затем он убежал.

"Кто-то был, либо кто-то встретился, либо ждали, либо на этой остановке покурили, не знаю, что произошло", — рассказал отец.

Ранее в соцсетях появилось последнее сообщение 16-летней школьницы, которую нашли мёртвой в лесополосе под Екатеринбургом. В своём посте она писала, что домой ей придётся идти в одиночку, и просила её "не убивать и не насиловать".

Спустя несколько минут связь с девочкой пропала. Нашли её тело без признаков насильственной смерти через сутки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.