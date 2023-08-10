Погибшая под Екатеринбургом школьница перед смертью вела переписку с отцом

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В лесополосе в Свердловской области школьница была найдена мёртвой. Перед смертью она вела переписку с отцом. Пока девушка шла домой, они обсуждали завтрашний день и аренду квартир. Об этом мужчина рассказал Телеканалу "360".

Фото: pixabay. com

"Как сейчас понимаю, весь этот путь мы с ней обсуждали её завтрашний день в переписке, она скидывала мне варианты аренды квартир", — поделился отец девушки.

Мужчина уверен, что его дочь не употребляла запрещённые вещества. Он отказывается верить в версию, согласно которой школьнице стало плохо, потому что человек в этом случае "не пойдёт в ночной лес".

Отец девушки утверждает, что никаких болезней у дочери не было.

Напоминаем, в ночь на 10 августа было найдено тело подростка без признаков насильственной смерти. Как сообщили СМИ, девушка направлялась домой на электричке и прошла часть пути пешком через лесополосу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.