Житель Санкт-Петербурга столкнул возлюбленную с третьего этажа из-за неприготовленного ужина

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из домов в Санкт-Петербурге произошёл конфликт, в результате которого мужчина выбросил свою сожительницу с третьего этажа. Вследствие этого инцидента женщина получила черепно-мозговую травму, перелом костей таза, повреждения внутренних органов и другие увечья, связанные с падением. Кроме того, выявлены признаки удушья.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Женщина смогла доложить о случившемся правоохранительным органам, которые задержали предполагаемого виновника. 49-летний разнорабочий, сожитель пострадавшей, имеющий уголовную историю, совершил данное преступление.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По одной из версий происшедшего, серьёзный конфликт мог возникнуть из-за неприготовленного женщиной ужина. Информация предоставлена изданием "КП".

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