В одном из домов в Санкт-Петербурге произошёл конфликт, в результате которого мужчина выбросил свою сожительницу с третьего этажа. Вследствие этого инцидента женщина получила черепно-мозговую травму, перелом костей таза, повреждения внутренних органов и другие увечья, связанные с падением. Кроме того, выявлены признаки удушья.
Женщина смогла доложить о случившемся правоохранительным органам, которые задержали предполагаемого виновника. 49-летний разнорабочий, сожитель пострадавшей, имеющий уголовную историю, совершил данное преступление.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. По одной из версий происшедшего, серьёзный конфликт мог возникнуть из-за неприготовленного женщиной ужина. Информация предоставлена изданием "КП".
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