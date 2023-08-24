Подростки под Санкт-Петербургом позволяют в адрес окружающих угрозы и вымогательства

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Компания школьников из посёлка Янино под Санкт-Петербургом позволяет в адрес окружающих угрозы и вымогательства. Жители решили бороться с этим, пишет РИА Новости.

Фото: мвд.рф

В интернете появились видеоролики, демонстрирующие недопустимое поведение подростков. Один из случаев произошёл в скейт-парке. Группа молодых людей атакует детей младшего возраста. Один нападавший даже пригрозил ножом.

Ещё одна ситуация связана с подростками, угрожавшими пистолетом ребёнку, который был одет в футболку с буквой V. Нарушителей задержали и передали в полицейский отдел, занимающийся делами несовершеннолетних. С родителями этих детей проведена профилактическая беседа.

Одному из школьников даже сломали челюсть. Родители пострадавших детей обратились с жалобами. Хулиганы также не ограничиваются своим поведением только внутри школы, продолжая изводить детей на улицах.

В настоящее время полиция проводит расследование, в то время как родители пострадавших детей из Янино сами организовали дружину и начали патрулировать улицы в посёлке.

Следователями уже установлены основные фигуранты. Все — из семей мигрантов. По решению суда подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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