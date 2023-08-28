Друг убитого в Сысерти бизнесмена вышел из комы и рассказал о жестоком избиении

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Жестокое избиение из в бильярдной комнате в Сысерти вызвало шок и множество вопросов. На глазах охраны группа молодых мужчин избила до смерти одного человека и серьёзно покалечила его друга. Подробности этого инцидента стали известны порталу e1.ru после беседы с братом погибшего Арамом Хачатряном, Андо, и другом погибшего Эдмондом, который также получил тяжёлые травмы, защищая своих друзей. Выяснилось, что эта банда держала в страхе весь город, но каким-то образом решала проблемы с полицией.

Фото: мвд.рф

"Я в коме был две недели после операции на голове и лице. Очнулся в институте мозга. Учился заново ходить. Мне предстоит ещё несколько операций. Половину из нападавших я сразу знал", — поделился Эдмонд.

Всего по делу проходят 11 человек, из которых восемь уже задержаны. Конфликт начался с разногласий со Стародубом.

"Поздоровался с ним и в знак приветствия приобнял его. Это обычный добрый жест, который принят у нас. И он начал цепляться: "Чё ты меня обнимаешь?" А я говорю: "Чё такого?" Ну не понравилось, можно же просто обозначить. Слово за слово, пообщались", — рассказал Андо.

На этом конфликт не закончился. Группа начала активно искать мужчину по всему городу, даже обращаясь к его брату и к друзьям. Ситуация достигла своей кульминации, когда на следующий вечер они напали на Андо и его друга в десять часов вечера. Планировалась встреча в другом месте, где не было камер, но по какой-то причине они изменили планы. Владелец бильярдной букмекерской конторы предложил им встретиться в его заведении. Пострадавшие считают, что их оппоненты сразу были намерены драться. Полицию вызвали, однако приехала она далеко не сразу.

Потерпевший рассказал, компания, не здороваясь, сразу начала бить. У друга наступила мгновенная смерть от удара.

"Били бильярдным кием, кулером, 20-литровой бутылкой с водой. Хотели убить", — рассказал Андо.

По словам пострадавших, нападавшую группу многие в Сысерти боялись.

Против нападавших возбуждено уголовное дело по статье "Убийство организованной группой из хулиганских побуждений" (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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