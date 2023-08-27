Многоквартирный жилой дом в Курске пострадал от взрыва украинского беспилотника, рассказал глава Курской области Роман Старовойт.
По его словам, украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажку на улице Карла Маркса, в результате чего в нескольких квартирах выбило окна.
"Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Старовойт подчеркнул, что пострадавших нет, возгорания не произошло, а повреждённое имущество горожан помогут восстановить власти.
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