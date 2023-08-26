Мужчина на электросамокате в Бутово травмировал 5-летнего ребенка и скрылся

В районе Южное Бутово молодой человек, катавшийся на электросамокате, столкнулся с пятилетним ребенком, в результате чего ребенок получил травму. Мужчина сначала остановился, чтобы предложить помощь, но впоследствии скрылся с места происшествия. Как сообщила местная прокуратура, в настоящее время власти ведут его розыск.
Пятилетний мальчик был доставлен в больницу для лечения полученных травм. По словам отца ребенка, который присутствовал при инциденте, молодой человек ненадолго остановился после столкновения, но затем исчез. Власти работают над установлением личности причастного к этому лица, и в настоящее время предпринимаются усилия по его розыску. Зюзинская межрайонная прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования и собирает все относящиеся к делу подробности инцидента.
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