Мужчина на электросамокате в Бутово травмировал 5-летнего ребенка и скрылся

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Южное Бутово молодой человек, катавшийся на электросамокате, столкнулся с пятилетним ребенком, в результате чего ребенок получил травму. Мужчина сначала остановился, чтобы предложить помощь, но впоследствии скрылся с места происшествия. Как сообщила местная прокуратура, в настоящее время власти ведут его розыск.

Фото: search Creative Commons

Пятилетний мальчик был доставлен в больницу для лечения полученных травм. По словам отца ребенка, который присутствовал при инциденте, молодой человек ненадолго остановился после столкновения, но затем исчез. Власти работают над установлением личности причастного к этому лица, и в настоящее время предпринимаются усилия по его розыску. Зюзинская межрайонная прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования и собирает все относящиеся к делу подробности инцидента.

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Мужчина на самокате сбил ребенка на Набережной