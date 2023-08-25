Наследство привело к ссоре родственников Александра Градского

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После ухода из жизни в ноябре 2021 года известного певца и композитора Александра Градского вслед за инсультом началась борьба за его наследство, оцениваемое общей стоимостью около 1 миллиарда рублей.

Фото: Официальный сайт МТКМО Градский Холл

В данную ситуацию вступили пять наследников: его последняя супруга, 38-летняя Марина Градская, и их двое общих сыновей — 9-летний Александр и 5-летний Иван. Также в числе наследников находятся взрослые дети музыканта от третьей супруги Ольги Фартышевой — 42-летний Даниил и 37-летняя Мария.

Наследство включает в себя три квартиры в Москве, два дома в Подмосковье, девять земельных участков, пять автомобилей (Мерседес-Бенц, Лексус RX 450, Тойота 4Runner, Линкольн Таун Кар, Шевроле Lumina), а также сумму до 300 миллионов рублей на банковских счетах и коллекцию дорогих антикварных предметов и прочих ценностей.

Ранее Александр Градский обеспечил старших детей — Даниила и Марию — квартирами, стоимостью 70 миллионов рублей каждая. Кроме того, Даниил владеет 1/12 доли в квартире матери на Малой Дмитровке, стоимостью 60 миллионов рублей.

Совсем недавно Даниил обратился в правоохранительные органы с заявлением о противозаконных действиях со стороны Марины, вдовы Александра Градского.

Его обвинения связаны с предполагаемой кражей суммы в размере 100 миллионов рублей, которую, по словам Даниила, Марина изъяла из квартиры и увезла в загородный дом.

Сейчас проводится расследование, и если будет установлено виновность Марины в этом деле, она может быть лишена права на наследство как недостойная наследница.

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Родственники Александра Градского начали тихую войну за наследство музыканта