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Обнаружена новая схема кражи денег через Telegram

2:40
Происшествия

Подводные камни мошенничества могут подстерегать нас в самых неожиданных местах, даже в онлайн-мире финансовых операций, сообщает Banki.ru.

Обнаружена новая схема кражи денег через Telegram
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

На сегодняшний день злоумышленники активно используют возможности сети для выманивания денег у доверчивых пользователей. Одним из таких методов стал созданный ими сайт, обещающий легкий обмен валюты и криптовалюты.

Под амплуа официальности: Ловушка злоумышленников

С виду добросовестный ресурс предлагает широкий спектр услуг: от обмена валюты до переводов за границу. Вся необходимая информация кажется доступной на сайте: отзывы клиентов, контактные данные и правила пользования сервисом. Однако, под прикрытием удобства и привлекательности, скрывается коварный улов злоумышленников.

Пользователь, решивший воспользоваться услугами обмена валюты, сталкивается с требованием перейти в Telegram-бота.

В описании бота расписаны обширные возможности сервиса, включая операции по обмену валют и переводам за границу. На первый взгляд, всё выглядит легитимно и безопасно, но дьявол кроется в деталях.

Завлекающая покупка наличной валюты

Для приобретения наличной валюты потенциальному клиенту предлагается оформить заявку через менеджера, совершить онлайн-оплату и забрать желаемые средства в пункте выдачи.

Оператор, будто проявляя заботу о клиенте, выясняет все детали: удобную точку выдачи, желаемый номинал купюр и неотъемлемые персональные данные для платежа. Обещание быстрого перевода в течение 40-60 минут кажется убедительным, но здесь скрывается коварная уловка.

Сети мошенничества затягиваются

Как только клиент совершает платеж и ожидает получения средств, время идет, но ничего не меняется. Деньги пропадают в неизвестном направлении, а клиент остается обманутым. Помимо утраты средств, жертва сталкивается с еще одной серьезной проблемой — ее личные данные попадают в руки преступников.

Как избежать попадания в сети мошенников: Рекомендации экспертов

Эксперты советуют оставаться бдительными и применять только официальные и надежные сервисы для финансовых операций.

Не стоит забывать о важности отзывов других пользователей и гарантий, предоставляемых компаниями. Особое внимание следует уделить тем случаям, когда реквизиты для платежа указываются на физическое лицо (через номер телефона), а не на юридическое.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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