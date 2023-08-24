Обнаружена новая схема кражи денег через Telegram

Подводные камни мошенничества могут подстерегать нас в самых неожиданных местах, даже в онлайн-мире финансовых операций, сообщает Banki.ru.
На сегодняшний день злоумышленники активно используют возможности сети для выманивания денег у доверчивых пользователей. Одним из таких методов стал созданный ими сайт, обещающий легкий обмен валюты и криптовалюты.
С виду добросовестный ресурс предлагает широкий спектр услуг: от обмена валюты до переводов за границу. Вся необходимая информация кажется доступной на сайте: отзывы клиентов, контактные данные и правила пользования сервисом. Однако, под прикрытием удобства и привлекательности, скрывается коварный улов злоумышленников.
Пользователь, решивший воспользоваться услугами обмена валюты, сталкивается с требованием перейти в Telegram-бота.
В описании бота расписаны обширные возможности сервиса, включая операции по обмену валют и переводам за границу. На первый взгляд, всё выглядит легитимно и безопасно, но дьявол кроется в деталях.
Для приобретения наличной валюты потенциальному клиенту предлагается оформить заявку через менеджера, совершить онлайн-оплату и забрать желаемые средства в пункте выдачи.
Оператор, будто проявляя заботу о клиенте, выясняет все детали: удобную точку выдачи, желаемый номинал купюр и неотъемлемые персональные данные для платежа. Обещание быстрого перевода в течение 40-60 минут кажется убедительным, но здесь скрывается коварная уловка.
Как только клиент совершает платеж и ожидает получения средств, время идет, но ничего не меняется. Деньги пропадают в неизвестном направлении, а клиент остается обманутым. Помимо утраты средств, жертва сталкивается с еще одной серьезной проблемой — ее личные данные попадают в руки преступников.
Эксперты советуют оставаться бдительными и применять только официальные и надежные сервисы для финансовых операций.
Не стоит забывать о важности отзывов других пользователей и гарантий, предоставляемых компаниями. Особое внимание следует уделить тем случаям, когда реквизиты для платежа указываются на физическое лицо (через номер телефона), а не на юридическое.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.