Полиция в Удмуртии предотвратила попытку мошенников похитить 830 долларов США у 84-летней жительницы Ижевска, сообщает udm-info.ru.
Пенсионерка из Ижевска обратилась в полицию, когда с ней контактировал незнакомый мужчина. Он рассказал, что её дочь попала в аварию и нуждается в финансовой помощи, чтобы избежать уголовной ответственности. Веря этой истории и желая помочь дочери, женщина передала 830 долларов мужчине, который приехал к её дому.
Однако, позднее она связалась с сыном и выяснила, что информация о дочери была ложной. Женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.
Полицейские оперативно выяснили личность получившего деньги человека. Оказалось, что это 36-летний курьер из Завьяловского района. При обыске его автомобиля была обнаружена похищенная валюта. Мужчина пояснил, что получил заказ через специальное приложение и должен был передать пакет неизвестному человеку. Полиция объявила розыск получателя.
По этому случаю возбуждено уголовное дело, в настоящее время полиция возвращает похищенные деньги пострадавшей.
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