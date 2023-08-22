Бабушка в Ижевске отдала все свои деньги мошенникам, но их курьер уже пойман

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция в Удмуртии предотвратила попытку мошенников похитить 830 долларов США у 84-летней жительницы Ижевска, сообщает udm-info.ru.

Фото: by sabertasche2 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пенсионерка из Ижевска обратилась в полицию, когда с ней контактировал незнакомый мужчина. Он рассказал, что её дочь попала в аварию и нуждается в финансовой помощи, чтобы избежать уголовной ответственности. Веря этой истории и желая помочь дочери, женщина передала 830 долларов мужчине, который приехал к её дому.

Однако, позднее она связалась с сыном и выяснила, что информация о дочери была ложной. Женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

Полицейские оперативно выяснили личность получившего деньги человека. Оказалось, что это 36-летний курьер из Завьяловского района. При обыске его автомобиля была обнаружена похищенная валюта. Мужчина пояснил, что получил заказ через специальное приложение и должен был передать пакет неизвестному человеку. Полиция объявила розыск получателя.

По этому случаю возбуждено уголовное дело, в настоящее время полиция возвращает похищенные деньги пострадавшей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.