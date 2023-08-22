Подмосковные силовики задержали трёх мужчин за вымогательство 1,5 млн рублей и похищение человека

1:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейские задержали троих мужчин на автовокзале в Ногинске. Они подозреваются в похищении и вымогательстве суммы в 1,5 млн рублей, угрожая жертве расправой. Эту информацию предоставила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области в своём заявлении.

Фото: https://samaragis.ru/v-samarskoj-oblasti-rassledujut-ubijstvo-dvuh-zhenshhin/; unsplash.com

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления на автодорожном вокзале города Ногинск. Ими оказались трое мужчин 1997, 1999 и 2001 годов рождения", — поделился представитель ГУ МВД.

Согласно информации от ведомства, эти трое подозреваемых напали на 27-летнего местного жителя во дворе одного из домов в Электроуглях. Под угрозой насилия они посадили его в автомобиль и увезли в лес, где потребовали от него 1,5 млн рублей. Позднее похищенного отвезли в гаражно-строительный кооператив в Балашихе. Там он сумел сбежать и обратился за помощью в полицию.

Подозреваемые были арестованы судом по ходатайству следователя следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области. Они обвиняются в похищении и вымогательстве с применением насилия по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 163 УК РФ). Местоположение подозреваемых было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подмосковный СК сообщил, что они были задержаны при передаче денежных средств. В настоящее время проводятся допросы, а также назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую.

По информации правоохранительных органов, похищенный является студентом колледжа "Энергия".

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