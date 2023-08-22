Обнаженный мужчина пугал детей на улицах Красноярска

Мужчина из Красноярска был задержан полицейскими и передан медицинским специалистам из-за его "неадекватного" поведения. Жители поселка Солонцы поделились свидетельствами о странном поведении мужчины.
В канале в Telegram под названием "Короче, Красноярск" было опубликовано видео, на котором видно, как обнаженный мужчина бегает возле жилого дома, затем садится и начинает что-то убирать с пола руками, а затем использует кулаки для стукания по полу.
Местные жители предположили, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ, и вызвали полицейских.
Представители пресс-службы местного управления МВД подтвердили событие и отметили, что мужчина уже был одет, когда прибыли на место полицейские. Однако он продолжал вести себя неадекватно. Для оказания медицинской помощи мужчина был передан медикам, вызванным на место.
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