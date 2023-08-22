В центре Москвы женщина, которой было 60 лет, погибла в результате несчастного случая во время мойки окон.
По данным издания "Московский комсомолец", инцидент произошёл утром в понедельник на Волгоградском проспекте в квартире 64-летней пенсионерки. Вместе со своей подругой они занимались мойкой окон в её квартире, расположенной на пятом этаже. Во время выполнения этой работы подруга потеряла равновесие и упала вниз. Вследствие полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
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