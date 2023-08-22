В Екатеринбурге задержали чиновника, который запустил дрон и попытался скрыться от полиции

В Екатеринбурге зафиксирован случай, когда местный житель запустил беспилотный аппарат (дрон) и попытался скрыться от правоохранительных органов. Подробности этого происшествия сообщает информационный канал Ural Mash в Telegram.

Фото: мвд.рф

Жители района, где был осуществлён запуск дрона, обратились в полицию, но владелец беспилотника смог скрыться с места происшествия. Однако вскоре он был задержан в связи с тем, что его движение оказалось затруднено на дорогах из-за пробок.

По данным указанного источника, человеком, осуществившим запуск дрона, оказался высокопоставленным чиновником — главой городского управления капитального строительства. В ходе взаимодействия с полицией он заявил, что исполнял рабочие обязанности, собираясь снять с воздуха изображение стройки. В связи с поломкой служебного беспилотного аппарата, он использовал личный дрон для выполнения этой задачи.

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