В Анапе два сотрудника премиум-отеля украли 2300 комплектов постельного белья и открыли бизнес по их продаже

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое сотрудников премиум-отеля Mövenpick в Анапе были задержаны по обвинению в краже и последующем создании бизнеса по продаже украденного постельного белья. Об этом пишет telegram-канал Shot.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Информация о происшествии указывает на то, что молодые мужчины в возрасте 23 и 27 лет, работающие в пятизвёздочном гостиничном комплексе, разработали план "подзаработать". Они нашли способ тайно выносить из отеля выглаженные наборы постельного белья, включая пододеяльники, наволочки и простыни. С мая месяца они успешно вели этот "бизнес", а также успели похитить несколько кофемашин.

Коллеги работников заметили недостающие предметы и начали подсчитывать ущерб. Стоимость украденных товаров оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Подозреваемых задержали, против них возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Отмечается, что 23-летний подозреваемый уже ранее был дважды осуждён за нарушения, связанные с наркотиками, в то время как его 27-летний напарник ранее также имел судимость за кражу.

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