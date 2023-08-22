Собянин: в районе Красногорска и Часцов сбили два украинских беспилотника

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два украинских беспилотника сбили в Подмосковье. ПВО отработали по вражеским БПЛА в районе Красногорска и Часцов в Подмосковье, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

Фото: https://worlddefencenews.blogspot.com/2022/07/rheinmetall-showcases-luna-next.html?view=snapshot

Как сообщил мэр, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов", — говорится в Telegram-канале Собянина.

Есть ли разрушения и пострадавшие, не уточняется.

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