Два украинских беспилотника сбили в Подмосковье. ПВО отработали по вражеским БПЛА в районе Красногорска и Часцов в Подмосковье, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
Как сообщил мэр, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов", — говорится в Telegram-канале Собянина.
Есть ли разрушения и пострадавшие, не уточняется.
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