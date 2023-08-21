Марков об ударах БПЛА по западу Москвы: там высшая элита и миллиардеры

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Политолог Сергей Марков высказался об атаках БПЛА на ту часть Москвы, где расположены дома правительства РФ.

Фото: "File:Улица Таллинская (район Строгино, Москва).jpg" by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Марков отметил, что удары беспилотников пришлись на запад Москвы близ резиденций Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Шойгу и других предстааителей российской власти. Кроме того, здесь, по словам политолога, расположен центр управления ядерными силами.

"Вот Маргарита Симоньян пишет, что рядом с её домом упал БПЛА. А там высшая элита и миллиардеры", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков подчеркнул, что все БПЛА удалось сбить, "но тревога нарастает".

Политолог считает, что большой удар по Москву будет совершён по инициативе Владимира Зеленского 24 августа.

Ранее Сергей Марков назвал трагедией для имиджа России крушение "Луны-25".

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