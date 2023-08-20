Политолог Сергей Марков рассказал, какой имиджевый ущерб понесла Россия из-за крушения "Луны-25".
Марков считает, что катастрофа в космосе заставила мировое сообщество сомневаться в величии России. Политолог отметил, что наша страна в прошлом, безусловно, была великой.
"Но великая ли держава Россия сейчас?" — задался вопросом политический эксперт.
Он отметил, что Россия заявляет о своём величии, проводя спецоперацию на Украине и предпринимая попытки освоить спутник Земли. США и ЕС, по словам Маркова, не верят в могущество РФ.
Политолог озвучил версию о том, что Россия живёт фантазиями о великом прошлом.
Марков подчеркнул, что мир стремится дружить с сильными победителями, а не с теми, кто слаб и всё время оправдывается.
"В этом жестком взгляде мирового сообщества и есть реальная российская трагедия Луны-25", — выразил своё мнение политический эксперт.
Ранее специалист рассказал о возможных причинах падения АМС "Луна-25".
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