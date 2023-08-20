Марков усомнился в величии России: победы на Украине пока нет, а "Луна-25" терпит крушение

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков рассказал, какой имиджевый ущерб понесла Россия из-за крушения "Луны-25".

Фото: "Luna del 25" by emiliokuffer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Марков считает, что катастрофа в космосе заставила мировое сообщество сомневаться в величии России. Политолог отметил, что наша страна в прошлом, безусловно, была великой.

"Но великая ли держава Россия сейчас?" — задался вопросом политический эксперт.

Он отметил, что Россия заявляет о своём величии, проводя спецоперацию на Украине и предпринимая попытки освоить спутник Земли. США и ЕС, по словам Маркова, не верят в могущество РФ.

Политолог озвучил версию о том, что Россия живёт фантазиями о великом прошлом.

Марков подчеркнул, что мир стремится дружить с сильными победителями, а не с теми, кто слаб и всё время оправдывается.

"В этом жестком взгляде мирового сообщества и есть реальная российская трагедия Луны-25", — выразил своё мнение политический эксперт.

Ранее специалист рассказал о возможных причинах падения АМС "Луна-25".

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