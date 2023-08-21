Опытный диггер оценил имевшиеся шансы выжить у участников подземной экскурсии

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Участники незаконной подземной экскурсии имели лишь 15-20 минут на спасение, по словам московского "диггера" Даниила Давыдова, как сообщает РИА Новости.

Фото: "Stará kanalisační čistírna v Praze - Bubenči / Sewerage Purification Plant at Bubenec" by overdrive_cz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Опытный исследователь подземных каналов и катакомб отметил, что при сильном потоке воды у экскурсантов было бы мало шансов на выживание. Тем не менее, у них было время либо выбраться на поверхность, либо переждать уровень воды в укрытии.

"Если бы проводник заметил заблаговременно, что начинает набираться вода, всегда оставалось около 15-20 минут, чтобы вернуться на поверхность. Это возможно не везде, но такие точки существуют", — подчеркнул он.

Давыдов также поделился, что вместе с коллегами исследовал известные ему места, где экскурсанты могли бы укрыться, но там никого не обнаружил.

Группа "диггеров" отправилась в подземное путешествие по московским канализационным системам 20 августа. В тот день в столице произошел сильный ливень, что привело к резкому поднятию уровня воды в подземных коммуникациях, сделавшему это мероприятие опасным для его участников. После экскурсии четверых человек обнаружили без признаков жизни.

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