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Туристка приехала в Турцию для операции по резекции желудка, но скончалась в больнице

1:45
Происшествия

В турецкой Анталии произошло трагическое событие с туристкой из Великобритании. Она прибыла в этот регион с намерением снизить свой вес через хирургическое вмешательство, но процедура закончилась фатально.

Туристка приехала в Турцию для операции по резекции желудка, но скончалась в больнице
Фото: "Cardiac operating room" by Ruhrfisch is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации турецкого портала Turizm Guncel, 54-летняя Джанет Сэвидж ушла из жизни в ходе операции по удалению части желудка, известной как резекция. Она надеялась, что данная операция поможет уменьшить её аппетит и бороться с лишним весом. Но, несмотря на стандартные медицинские процедуры и опытность врачей, операция прошла неожиданным образом: возник разрыв аорты, что привело к быстрой и значительной кровопотере. Медики боролись за её жизнь, но усилия оказались напрасными. Джанет ушла из жизни на операционном столе вследствие кровопотери.

Многие жители Европы и Великобритании выбирают турецкие клиники для проведения таких операций, как резекция желудка, а также для эстетической хирургии, стоматологии, волос и других видов медицинских вмешательств. Это обусловлено более низкими ценами на хирургические операции в Турции, что делает их более доступными для широкого круга пациентов. Однако стоит помнить, что даже в условиях опытных специалистов и хорошо оборудованных клиник, медицинский туризм не лишен рисков. Возможны непредвиденные осложнения, как, например, в данной ситуации с разрывом аорты. Согласно медицинской статистике, разрыв аорты в 95% случаев заканчивается летальным исходом, несмотря на усилия врачей предотвратить его.

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Пластическая хирургия в Турции. Как сделать пластическую операцию в Турции? Медицина в Турции
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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