ДТП в Омске унесло жизнь 28-летней женщины, которая в этот же день потеряла мужа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
28-летняя Кристина Богачёва, узнав о суициде своего мужа, торопилась как можно скорее попасть на место его гибели. Однако при выезде их двора автомобиль "Хонда-Торнео", за рулём которого была девушка, столкнулся с "Хендаем", которым управлял 21-летний парень.
В результате аварии женщина разбилась насмерть, находившиеся во второй машине люди пострадали.
У пары остался ребёнок полутора лет.
Причины самоубийства мужа не уточняются. Известно, что у супругов был свой медицинский восстановительный центр, в котором они были остеопатами.
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