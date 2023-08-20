Жительница Омска попала в смертельную аварию, когда спешила к месту гибели своего мужа

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ДТП в Омске унесло жизнь 28-летней женщины, которая в этот же день потеряла мужа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 53" by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0.

28-летняя Кристина Богачёва, узнав о суициде своего мужа, торопилась как можно скорее попасть на место его гибели. Однако при выезде их двора автомобиль "Хонда-Торнео", за рулём которого была девушка, столкнулся с "Хендаем", которым управлял 21-летний парень.

В результате аварии женщина разбилась насмерть, находившиеся во второй машине люди пострадали.

У пары остался ребёнок полутора лет.

Причины самоубийства мужа не уточняются. Известно, что у супругов был свой медицинский восстановительный центр, в котором они были остеопатами.

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