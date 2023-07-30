Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Муж Натали предположительно покончил с собой. Что мы знаем о случившемся?

5:10
Шоу-бизнес

30 июля скончался музыкальный продюсер и муж известной российской певицы Натали. Ряд СМИ сообщает, что мужчина скончался из-за осложнений. вызванных коронавирусом, другие СМИ не указывают причину смерти, третьи — указывают на то, что мужчина покончил с собой. Pravda.Ru собрала все, что на данный момент известно о гибели российского продюсера.

Муж Натали предположительно покончил с собой. Что мы знаем о случившемся?
Фото: https://t.me/shot_shot/54892

Рудину было 53 года. Как сообщал телеграм-канал "База", Рудин в течение длительного времени наблюдался у врача по причине неврологических последствий ковида.

"Москве погиб продюсер и муж певицы Натали Александр Рудин.  По данным «Базы», тело 53-летнего Рудина обнаружили на козырьке дома на Беломорской улице 27 июля. Предсмертной записки мужчина не оставил.  Рудин тяжело перенес постковид — с 2021 года он наблюдался в клинике с диагнозом постковидная депрессия", — говорится в публикации.

Информацию подтвердил и телеграм-канал SHOT. Там рассказали, что за последнее время это уже третья смерть в семье исполнительницы.

"Ковидом продюсер переболел ещё два года назад, но от последствий страдал всё это время. В последний месяц продюсер стал чувствовать себя лучше, поэтому его смерть для семьи стала неожиданностью. Тело мужчины нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице. Похороны Рудина пройдут в его родном городе Дзержинске. В 2020 году Натали потеряла отца, а две недели назад скончался её свекор", — отмечают в SHOT.

РЕН-ТВ, в свою очередь, уточняют, что пообщался с источником, однако в публикации не уточнялось, что причиной его смерти стал суицид.

"Муж певицы Натали найден мертвым на козырьке подъезда дома в Москве, сообщает наш источник.   Видимых признаков криминальной смерти эксперты не обнаружили. Обстоятельства трагедии уточняются.   Как отмечает наш источник, у продюсера Александра Рудина была выявлена постковидная депрессия, с 2021 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Наталья и Александр были в браке 32 года. В браке у них родилось трое детей", — говорится в публикации канала.

Сама певица по понятным причинам была немногословна и отметила, что причиной стали последствия ковида. Версию о самоубийстве исполнительница никак не комментировала.

"Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели", — сообщила певица в беседе с агентством ТАСС.

Как сообщает сайт KP.RU, в браке с Александром Рудиным Натали с 17 лет. В 1991 году на тот момент 17-летней Натали пришлось предоставить в ЗАГС поддельную справку о беременности, чтобы получить разрешение на регистрацию брака.

"В ЗАГС предоставили липовую справку о беременности невесты, только после этого им разрешили расписаться. Правда потом Наташа долго себя корила за этот обман. Первая ее беременность закончилась выкидышем. А вторая — замершим плодом и диагнозом "бесплодие". Наташа потом вспоминала, как выйдя из клиники, горько зарыдала. К ней подошел мужчина, как потом выяснилось, доктор. Спросил, мол, что случилось, она рассказала. На что врач сказал: "Ты еще молодая! Будут дети. Перестань плакать!" С тех пор она больше не плакала", — рассказывали близкие певицы.

По данным MK.RU, у Натали и Александра трое детей — все сыновья возрастом 22, 13 и 6 лет. Старший сын, как уточняет издание, выступал в качестве режиссера клипов певицы на песни "Текст грусти" и "Будут танцы".

Натали познакомилась с Александром в 1990 году после выступления на нижегородском рок-фестивале. Тогда Рудин предложил ей записать несколько песен в местной студии звукозаписи, где артистка записала первые песни и позже выпустила два альбома — "Супербой" и "Поп-Галактика", сообщает "Афиша Daily".

Сейчас, как уточняет StarHit, интернет-пользователи поддерживают Натали и ее семье, а также желают ей пережить столь сложный период.
 
"Дорогая моя, любимая Натали, узнала о вашем горе! Милая моя, хочу вас обнять!"; "Натали, очень сочувствую… Невозможно пережить…"; "Ваша семья всегда была примером для меня! Примите мои соболезнования!"; "Как страшно и несправедливо… Натали, мы с тобой, родная!" — приводит издание некоторые из опубликованных в сети комментариев.

Pravda.Ru также приносит соболезнования певице и ее близким.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Новости
Украина отвергла требования Запада не бомбить РФ: "Будем бить, куда хотим"
Врачи рассказали, как долго нужно жевать жвачку
Австрийская гражданка на Адриатике разозлилась на море, и подал в суд
У мужчины в пищеводе нашли осьминога
Mash: полная секретность — обязательное условие выступления Орбакайте в России
Гробовщик рассказал, что происходит с грудными имплантатами после смерти женщины: такого вы точно не ожидали!
В космосе мчится астероид, который сделает всех на Земле миллиардерами
Берете ли вы презервативы в отпуск? Никогда не перевозите их в таком виде! Есть большой риск
Седокова получила серьезную травму ноги на концерте
Эксперты назвали отвратительную причину, по которой нельзя вытирать лицо полотенцем
Популярное
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем

В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.

РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
Системная работа началась: уничтожено Управление СБУ в Днепропетровске
Российские ракеты прервали праздник в здании СБУ в Днепропетровске
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Боевик ВСУ сдался в плен на автомобиле, гружёной ПЗРК
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Последние материалы
Берете ли вы презервативы в отпуск? Никогда не перевозите их в таком виде! Есть большой риск
Седокова получила серьезную травму ноги на концерте
Эксперты назвали отвратительную причину, по которой нельзя вытирать лицо полотенцем
Муж Натали предположительно покончил с собой. Что мы знаем о случившемся?
Mash: уехавшая из России Кристина Орбакайте готова вернуться из США за пять миллионов рублей
В Антарктиде открыты пики пирамид
В Великобритании тренируют украинский спецназ для захвата Крыма
Слуцкий: атаки дронов ВСУ на Москву и Крым – государственный терроризм
Алла Пугачёва на фестивале в Юрмале призналась, что обожает латышей
"РГ": климатологи спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле в течение пяти лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников