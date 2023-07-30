Муж Натали предположительно покончил с собой. Что мы знаем о случившемся?

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30 июля скончался музыкальный продюсер и муж известной российской певицы Натали. Ряд СМИ сообщает, что мужчина скончался из-за осложнений. вызванных коронавирусом, другие СМИ не указывают причину смерти, третьи — указывают на то, что мужчина покончил с собой. Pravda.Ru собрала все, что на данный момент известно о гибели российского продюсера.

Фото: https://t.me/shot_shot/54892

Рудину было 53 года. Как сообщал телеграм-канал "База", Рудин в течение длительного времени наблюдался у врача по причине неврологических последствий ковида.

"Москве погиб продюсер и муж певицы Натали Александр Рудин. По данным «Базы», тело 53-летнего Рудина обнаружили на козырьке дома на Беломорской улице 27 июля. Предсмертной записки мужчина не оставил. Рудин тяжело перенес постковид — с 2021 года он наблюдался в клинике с диагнозом постковидная депрессия", — говорится в публикации.

Информацию подтвердил и телеграм-канал SHOT. Там рассказали, что за последнее время это уже третья смерть в семье исполнительницы.

"Ковидом продюсер переболел ещё два года назад, но от последствий страдал всё это время. В последний месяц продюсер стал чувствовать себя лучше, поэтому его смерть для семьи стала неожиданностью. Тело мужчины нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице. Похороны Рудина пройдут в его родном городе Дзержинске. В 2020 году Натали потеряла отца, а две недели назад скончался её свекор", — отмечают в SHOT.

РЕН-ТВ, в свою очередь, уточняют, что пообщался с источником, однако в публикации не уточнялось, что причиной его смерти стал суицид.

"Муж певицы Натали найден мертвым на козырьке подъезда дома в Москве, сообщает наш источник. Видимых признаков криминальной смерти эксперты не обнаружили. Обстоятельства трагедии уточняются. Как отмечает наш источник, у продюсера Александра Рудина была выявлена постковидная депрессия, с 2021 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Наталья и Александр были в браке 32 года. В браке у них родилось трое детей", — говорится в публикации канала.

Сама певица по понятным причинам была немногословна и отметила, что причиной стали последствия ковида. Версию о самоубийстве исполнительница никак не комментировала.

"Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели", — сообщила певица в беседе с агентством ТАСС.

Как сообщает сайт KP.RU, в браке с Александром Рудиным Натали с 17 лет. В 1991 году на тот момент 17-летней Натали пришлось предоставить в ЗАГС поддельную справку о беременности, чтобы получить разрешение на регистрацию брака.

"В ЗАГС предоставили липовую справку о беременности невесты, только после этого им разрешили расписаться. Правда потом Наташа долго себя корила за этот обман. Первая ее беременность закончилась выкидышем. А вторая — замершим плодом и диагнозом "бесплодие". Наташа потом вспоминала, как выйдя из клиники, горько зарыдала. К ней подошел мужчина, как потом выяснилось, доктор. Спросил, мол, что случилось, она рассказала. На что врач сказал: "Ты еще молодая! Будут дети. Перестань плакать!" С тех пор она больше не плакала", — рассказывали близкие певицы.

По данным MK.RU, у Натали и Александра трое детей — все сыновья возрастом 22, 13 и 6 лет. Старший сын, как уточняет издание, выступал в качестве режиссера клипов певицы на песни "Текст грусти" и "Будут танцы".

Натали познакомилась с Александром в 1990 году после выступления на нижегородском рок-фестивале. Тогда Рудин предложил ей записать несколько песен в местной студии звукозаписи, где артистка записала первые песни и позже выпустила два альбома — "Супербой" и "Поп-Галактика", сообщает "Афиша Daily".

Сейчас, как уточняет StarHit, интернет-пользователи поддерживают Натали и ее семье, а также желают ей пережить столь сложный период.



"Дорогая моя, любимая Натали, узнала о вашем горе! Милая моя, хочу вас обнять!"; "Натали, очень сочувствую… Невозможно пережить…"; "Ваша семья всегда была примером для меня! Примите мои соболезнования!"; "Как страшно и несправедливо… Натали, мы с тобой, родная!" — приводит издание некоторые из опубликованных в сети комментариев.

Pravda.Ru также приносит соболезнования певице и ее близким.