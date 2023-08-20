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В Рязани обнаружено тело участницы телешоу "Пацанки" Михайловой

0:38
Происшествия

Около жилого дома в Рязани найдено тело участницы шоу "Пацанки" Юлии Михайловой. ОБ этом проинформировал портал YA62. ru, ссылаясь на источник в городских экстренных службах.

В Рязани обнаружено тело участницы телешоу "Пацанки" Михайловой
Фото: Личный аккаунт Юлии Михайловой в VKontakte

В посте сообщается, что девушка погибла ещё до прибытия бригады скорой помощи.

Издание уточняет, что Михайлова погибла вечером 19 августа. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Местные источники пишут, что, предположительно, девушка по своему желанию пригнула вниз с 22 этажа с дома на улице Чкалова.

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Пацанки | Есть ли жизнь после шоу? | Меруерт Жунусбек
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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