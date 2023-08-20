В Рязани обнаружено тело участницы телешоу "Пацанки" Михайловой

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Около жилого дома в Рязани найдено тело участницы шоу "Пацанки" Юлии Михайловой. ОБ этом проинформировал портал YA62. ru, ссылаясь на источник в городских экстренных службах.

Фото: Личный аккаунт Юлии Михайловой в VKontakte

В посте сообщается, что девушка погибла ещё до прибытия бригады скорой помощи.

Издание уточняет, что Михайлова погибла вечером 19 августа. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Местные источники пишут, что, предположительно, девушка по своему желанию пригнула вниз с 22 этажа с дома на улице Чкалова.

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