Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу 20 августа буре

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Москвы предупредили жителей столицы о надвигающихся в воскресенье, 20 августа, на город ливнях с грозой.

Фото: "Rain Storm Colorado Springs Colorado" by Brokentaco is licensed under CC BY 2.0.

Москвичам посоветовали не пытаться спрятаться от непогоды и не оставлять собственные автомобили под деревьями. Порывы ветра могут отломать ветки или вовсе вырвать растение с корнем.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до конца дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Возможна гроза, при грозе — усиление ветра с порывами 12-17 м/с", — гласит сообщение в Telegram-канале "Городское хозяйство Москвы".

Ранее эксперт в сфере ГО и ЧС рассказал, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России не хватает более 20 тысяч пожарных.

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