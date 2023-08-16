В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям России испытывает большую проблему с кадрами, ведомству не хватает около 20 тысяч пожарных.
Такое заявление сделал специалист по ГО и ЧС, подполковник запаса Олег Бажанов.
"В МЧС России не хватает более 20 тысяч пожарных. Существует множество проблем: от нехватки кадров и топлива до проблем с обмундированием и авиацией", — перечислил эксперт в интервью URA.RU.
Именно эта структура, напомнил Бажанов, несёт ответственность за все пожары в России и расследует их причины. К тому же, добавил он, сотрудники МЧС обязаны бороться с нарушением правил противопожарной безопасности и контролировать выполнение требований регламента.
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