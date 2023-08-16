Эксперт Баженов рассказал о проблемах МЧС: "Не хватает более 20 тысяч пожарных"

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям России испытывает большую проблему с кадрами, ведомству не хватает около 20 тысяч пожарных.

Фото: mchs.gov.ru

Такое заявление сделал специалист по ГО и ЧС, подполковник запаса Олег Бажанов.

"В МЧС России не хватает более 20 тысяч пожарных. Существует множество проблем: от нехватки кадров и топлива до проблем с обмундированием и авиацией", — перечислил эксперт в интервью URA.RU.

Именно эта структура, напомнил Бажанов, несёт ответственность за все пожары в России и расследует их причины. К тому же, добавил он, сотрудники МЧС обязаны бороться с нарушением правил противопожарной безопасности и контролировать выполнение требований регламента.

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