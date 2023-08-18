В Сети появилось видео последствий падения дрона ВСУ на Экспоцентр в Москва-Сити

В интернете опубликовано первое видео, снятое беспилотником, в котором видны последствия падения украинского БПЛА в районе Москва-Сити.

Ролик с частичными повреждениями крыши восьмого павильона Экспоцентра показал Telegram-канал Mash.

"Вокруг — обломки беспилотника и куски здания", — написали авторы публикации под видео.

По их словам, работники выставочного центра выстроились в огромную очередь, ожидая возможности попасть на свои рабочие места. К настоящему моменту московские власти не заявляли о закрытии "Экспо".

Ранее военные эксперты перечислили лучшие способы ответить Украине за атаки дронов на Москву.

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