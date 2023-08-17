Житель Челябинска устроил взрыв во дворе жилого дома

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на четверг, 17 августа, в Тракторозаводском районе города Челябинска произошёл взрыв. Инцидент был заснят камерой домофона. Очевидцы рассказали, что событие произошло на улице Марченко. На видеозаписи видно, как мужчина поджигает нечто в своих руках, затем бросает это на землю и удаляется. В результате взрыва активировались сигнализации на припаркованных автомобилях, пишет 74.ru.

Фото: мвд.рф

В правоохранительных органах ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что начат поиск мужчины, причастного к произошедшему.

"Ведётся поиск. Даны поручения сотрудникам уголовного розыска и участковым уполномоченным. Принимаются все меры к скорейшему установлению личности", — рассказали в пресс-службе регионального главка.

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