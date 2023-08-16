В 2024 году планируется завершение проекта обновления общественного транспорта в Челябинске, включая автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом было объявлено губернатором Челябинской области Алексеем Текслером после проведения семинара-совещания, посвящённого подготовке к заседанию президиума Госсовета по развитию общественного транспорта России.
"Если говорить о Челябинске, то мы в следующем году эту работу завершим и обновим полностью трамвайный парк. У нас появятся новые троллейбусы. Автобусы мы в этом году обновляем. В Челябинске обновление общественного парка автобусов, троллейбусов и трамваев завершим в следующем году", — поделился он.
Текслер также отметил, что обновление трамвайного парка в Магнитогорске уже завершено, а в 2023 году идет обновление автобусного парка.
"Благодаря специальным казначейским кредитам мы ещё для 20 наших муниципалитетов приобретаем транспорт в количестве 121 единица. Таким образом, в целом во всем регионе, во всех населенных пунктах, где было необходимо обновить общественный транспорт, эта работа будет совершена", — пояснил губернатор.
Ранее на официальном сайте правительства России сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил одобрение 61 инфраструктурного проекта в 32 регионах на получение 75 млрд рублей казначейских кредитов для регионального развития.
Механизм казначейских кредитов был внедрен в 2023 году как продолжение действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Ответственным за реализацию программы является Фонд развития территорий.
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