Оперативники установили личность предполагаемого владельца загоревшегося в Махачкале автосервиса.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы, возможный хозяин автомобильной мастерской — бизнесмен Ибрагим Шамхалов.
Отмечается, что мужчина был судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане. Работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается.
В понедельник, 14 августа, в Махачкале произошло возгорание автосервиса. Пожар перекинулся на АЗС, после чего прозвучал взрыв. Согласно уточнённым данным, в списке погибших значатся 35 человек. Более 60 пострадавших поступили в медицинские учреждения, состояние 11 из них оценивается как тяжёлое.
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