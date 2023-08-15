РИАН: предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса был судим за продажу газа

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Оперативники установили личность предполагаемого владельца загоревшегося в Махачкале автосервиса.

Фото: sledcom.ru

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы, возможный хозяин автомобильной мастерской — бизнесмен Ибрагим Шамхалов.

Отмечается, что мужчина был судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане. Работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается.

В понедельник, 14 августа, в Махачкале произошло возгорание автосервиса. Пожар перекинулся на АЗС, после чего прозвучал взрыв. Согласно уточнённым данным, в списке погибших значатся 35 человек. Более 60 пострадавших поступили в медицинские учреждения, состояние 11 из них оценивается как тяжёлое.

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