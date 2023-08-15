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В Кузбассе был закрыт детский лагерь из-за вспышки инфекции

1:46
Происшествия

Детский лагерь, расположенный в Анжеро-Судженске Кемеровской области, пришлось закрыть из-за вспышки инфекции. Нескольким детям потребовалась медицинская помощь, как сообщила областная прокуратура.

В Кузбассе был закрыт детский лагерь из-за вспышки инфекции
Фото: en.amerikanki. com/7-reasons-your-kids-should-go-to-summer-camp/

"Прокуратура Анжеро-Судженска совместно с контролирующими органами провела выездную проверку на предмет соблюдения законодательства, связанного с охраной благополучия и здоровья несовершеннолетних, в свете вирусной инфекции, поразившей детей в летнем оздоровительном лагере в Яйском муниципальном районе. Всем детям была оказана необходимая медицинская помощь, и в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений после выздоровления. Деятельность лагеря приостановлена", — заявили в прокуратуре.

Кроме того, городской прокурор направил уведомление начальнику отдела образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, в котором указал на необходимость устранения нарушений законодательства. Прокуратура отметила, что будет организован возврат средств за проживание в лагере.

По данным пресс-службы регионального следственного комитета Российской Федерации (СК РФ), всего в лагере находилось 162 ребенка. "Примерно третьего или четвертого августа группа из них обратилась за медицинской помощью в больницу из-за плохого самочувствия. Впоследствии они были госпитализированы с симптомами, указывающими на вирусную инфекцию. В ходе продолжающегося расследования будет дана оценка соблюдению персоналом лагеря санитарно-эпидемиологических норм. Сотрудники Роспотребнадзора собрали все необходимые пробы", — уточнили в пресс-службе.

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Смена в детских лагерях Бердска завершилась на пять дней раньше из-за вспышки инфекции.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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