Количество жертв взрыва в Махачкале выросло до 35 человек

Число погибших в результате взрыва в Махачкале возросло до 35 человек, согласно информации, предоставленной экстренными службами РИА Новости. Министерство здравоохранения сообщило, что в результате инцидента травмы получили 80 человек. Взрыв произошел вечером 14 августа в Махачкале, когда загорелся автосервис, расположенный вдоль шоссе. Впоследствии огонь перекинулся на близлежащую автозаправочную станцию, в результате чего произошел взрыв.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/10646

Виктор Фисенко, первый заместитель министра здравоохранения России, оперативно выехал в Дагестан для координации помощи раненым. Спецборт МЧС доставит пострадавших от взрыва в больницы Москвы. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил РИА Новости, что семьи погибших получат как финансовую, так и психологическую поддержку.

В связи с чрезвычайной ситуацией Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса. Это относится к предоставлению услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, что приводит к непреднамеренной смерти двух или более человек. В знак трагедии 15 августа объявлено в Дагестане днём траура.

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