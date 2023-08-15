Источник, близкий к силовыми структурам, назвал вероятную причину смерти двух жителей Екатеринбурга, чьи мумифицированные тела нашли в запертой изнутри квартире. Об этом сообщает E1.RU.
По словам собеседника издания, экспертиза ещё продолжается, однако, исходя из того, что увидели следователи, наиболее вероятная версия — это смерть от отравления алкоголем или его суррогатом. Умершие последнее время сильно выпивали и из дома не выходили.
80-летний мужчина был лежачим, а его 50-летний сын имел проблемы с психическим здоровьем, с родственниками и соседями они почти не контактировали, поэтому их исчезновение прошло незаметным, добавил источник.
Вчера силовики впервые прокомментировали обнаружение тел в запертой квартире. По предварительным данным, они пролежали там около пяти лет.
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