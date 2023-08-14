В одной из квартир Екатеринбурга обнаружили два мумифицированных тела, которые, по предварительным данным, пролежали там около пяти лет. Инцидент впервые прокомментировали в полиции и СК региона, сообщает Е 1.
Полицейские рассказали, что умершими оказались мужчина, 1928 года рождения и его сын, 1964 года рождения. Также было установлено, что порядок расположения вещей в квартире нарушен не был, дверь была заперта изнутри.
В пресс-службе регионального СКР добавили, что, согласно предварительным данным осмотра, признаков насильственной смерти граждан не имеется. Тела умерших направлены на экспертизу, проведены опросы очевидцев.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.