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Силовики Екатеринбурга рассказали об обнаружении двух мумифицированных тел в одной квартире

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Происшествия

В одной из квартир Екатеринбурга обнаружили два мумифицированных тела, которые, по предварительным данным, пролежали там около пяти лет. Инцидент впервые прокомментировали в полиции и СК региона, сообщает Е 1.

Силовики Екатеринбурга рассказали об обнаружении двух мумифицированных тел в одной квартире
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Полицейские рассказали, что умершими оказались мужчина, 1928 года рождения и его сын, 1964 года рождения. Также было установлено, что порядок расположения вещей в квартире нарушен не был, дверь была заперта изнутри.

В пресс-службе регионального СКР добавили, что, согласно предварительным данным осмотра, признаков насильственной смерти граждан не имеется. Тела умерших направлены на экспертизу, проведены опросы очевидцев.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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