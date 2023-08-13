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Жительница Москвы отомстила соседям за шум по ночам доносом о связях с Украиной

0:41
Происшествия

Москвичка отправила ложное сообщение в полицию о том, что жильцы её подъезда включили гимн Украины. Так она решила отомстить соседям за громкую музыку. Информация об этом распространилась через социальные сети.

Жительница Москвы отомстила соседям за шум по ночам доносом о связях с Украиной
Фото: Вадим Савицкий

"Жительница Останкино подала донесение на соседей, утверждая, что они воспроизводят гимн Украины, как месть за ночной шум", — информирует канал в Telegram под названием "Осторожно, Москва".

Жительницу Москвы раздражало громкое воспроизведение музыки из квартиры рядом. После проведения проверки правоохранительными органами выяснилось, что сообщение оказалось ложным.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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