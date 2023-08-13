Москвичка отправила ложное сообщение в полицию о том, что жильцы её подъезда включили гимн Украины. Так она решила отомстить соседям за громкую музыку. Информация об этом распространилась через социальные сети.
"Жительница Останкино подала донесение на соседей, утверждая, что они воспроизводят гимн Украины, как месть за ночной шум", — информирует канал в Telegram под названием "Осторожно, Москва".
Жительницу Москвы раздражало громкое воспроизведение музыки из квартиры рядом. После проведения проверки правоохранительными органами выяснилось, что сообщение оказалось ложным.
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