Жительница Москвы отомстила соседям за шум по ночам доносом о связях с Украиной

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Москвичка отправила ложное сообщение в полицию о том, что жильцы её подъезда включили гимн Украины. Так она решила отомстить соседям за громкую музыку. Информация об этом распространилась через социальные сети.

Фото: Вадим Савицкий

"Жительница Останкино подала донесение на соседей, утверждая, что они воспроизводят гимн Украины, как месть за ночной шум", — информирует канал в Telegram под названием "Осторожно, Москва".

Жительницу Москвы раздражало громкое воспроизведение музыки из квартиры рядом. После проведения проверки правоохранительными органами выяснилось, что сообщение оказалось ложным.

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