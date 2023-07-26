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Shot: в Москве задержали мужчину, который пытался в трусах провезти бриллианты в РФ из ОАЭ

1:12
Происшествия

В аэропорту Внуково в Москве задержан сотрудник авиакомпании из Узбекистана, когда он пытался провезти бриллианты в Россию из ОАЭ, спрятав их в своих трусах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Shot: в Москве задержали мужчину, который пытался в трусах провезти бриллианты в РФ из ОАЭ
Фото: pixabay.com

39-летний мужчина проходил через зелёный коридор без видимых признаков беспокойства. Однако таможенники обнаружили подозрительное содержимое при сканировании его багажа, где нашли 13 коробок с продукцией Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов на драгоценные камни. Мужчина утверждал, что у него ничего запрещённого нет, но ему не поверили и провели ручной досмотр.

В результате в его белье нашли 60 драгоценных камней на сумму около пяти миллионов рублей, которые были упакованы в три пакетика и обмотаны скотчем. Мужчина заявил, что приехал в Москву в гости и привёз бриллианты в подарок своим родственникам.

Пассажир был арестован за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, за что ему грозит до семи лет лишения свободы. Также он может быть привлечён к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей.

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Предметы быта и продукты, запрещённые к перевозке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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