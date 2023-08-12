В Геленджике опрокинулся грузовик с раками, которые расползлись по дороге

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Геленджике произошло ДТП с грузовиком, который перевозил живых раков. Об этом сообщил портал gelpriboy.ru.

В результате столкновения с трактором грузовик опрокинулся, и ящики с раками рассыпались по проезжей части. Видеозапись, размещенная в Telegram-канале "Геленджик. Происшествия", демонстрирует, как членистоногие высыпались на дорогу после аварии и разбежались в разные стороны. Кроме того, грузовик марки Hyundai, лежащий на боку, перекрыл одну из полос движения.

В результате столкновения трактор протаранил ограждение дороги.

На прошлой неделе в районе границы Московской и Калужской областей случилось столкновение мусоровоза и грузовика, перевозившего пиво. Банки с пенным напитком разлетелись по дороге из-за повреждения грузового автомобиля.

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