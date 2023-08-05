В Геленджике после столкновения двух гидроциклов погиб один человек

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Геленджика Краснодарского края погиб один человек в результате столкновения двух гидроциклов, второй получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл сегодня, 5 августа. Два гидроцикла столкнулись в акватории Чёрного моря между селом Кабардинка и Голубой Бухтой.

Отмечается, что Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

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