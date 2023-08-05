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В Геленджике после столкновения двух гидроциклов погиб один человек

0:41
Происшествия

В районе Геленджика Краснодарского края погиб один человек в результате столкновения двух гидроциклов, второй получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Геленджике после столкновения двух гидроциклов погиб один человек
Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл сегодня, 5 августа. Два гидроцикла столкнулись в акватории Чёрного моря между селом Кабардинка и Голубой Бухтой.

Отмечается, что Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что пропавшую после оползня в Грузии россиянку обнаружили мёртвой.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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