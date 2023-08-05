В районе Геленджика Краснодарского края погиб один человек в результате столкновения двух гидроциклов, второй получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл сегодня, 5 августа. Два гидроцикла столкнулись в акватории Чёрного моря между селом Кабардинка и Голубой Бухтой.
Отмечается, что Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
Ранее сообщалось, что пропавшую после оползня в Грузии россиянку обнаружили мёртвой.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.