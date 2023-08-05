Пропавшую после оползня в Грузии россиянку обнаружили мёртвой

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Туристку из России, которая пропала в Грузии на территории курорта, нашли мёртвой. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" в субботу, 5 августа.

Фото: sputnik-georgia.ru

По данным издания, Ксения Т. погибла из-за обрушения оползня в регионе Рача. Близкие девушки уже опознали её тело.

Отмечается, что на курорте Шови насчитывается уже 12 погибших. После бедствия пропали 20 человек, с которыми оборвалась связь. Спасатели продолжают их поиски.

Ранее сообщалось, что туристов из России избили и оскорбили в грузинском Батуми.

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