Туристку из России, которая пропала в Грузии на территории курорта, нашли мёртвой. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" в субботу, 5 августа.
По данным издания, Ксения Т. погибла из-за обрушения оползня в регионе Рача. Близкие девушки уже опознали её тело.
Отмечается, что на курорте Шови насчитывается уже 12 погибших. После бедствия пропали 20 человек, с которыми оборвалась связь. Спасатели продолжают их поиски.
Ранее сообщалось, что туристов из России избили и оскорбили в грузинском Батуми.
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