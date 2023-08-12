Во Владивостоке группа людей ограбила магазин телефонов

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во Владивостоке группа молодых людей, включая ребёнка, совершила ограбление магазина телефонов в Торговом центре "Универсам" на улице Русской. Этот инцидент был зафиксирован и опубликован в Telegram-канале "Владивосток № 1". Злоумышленники смогли похитить два дорогостоящих смартфона.

Фото: pixabay.com

Как показывают видеозаписи с камер наблюдения, воры взломали витрину, воспользовавшись отсутствием продавца за прилавком. Один из членов группы уже ранее был замечен за попыткой вскрыть стеклянный стеллаж. Однако на этот раз они дождались подходящего момента и успешно совершили кражу.

Ранее у бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова были похищены ценные часы и большая сумма денег, хранившиеся в сейфе его квартиры. Преступник оставил фальшивые деньги и поддельные часы на месте кражи.

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