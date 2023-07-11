Девятиклассник из Владивостока разработал план благоустройства побережья в районе Моргородка

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Девятиклассник из Владивостока вместе со своими школьными друзьями создал план по обустройству побережья в районе Моргородка площадью 24 тысяч кв. м. От zr.media известно, что кропотливая работа в скором времени была направлена на всероссийский конкурс, где юноша занял третье место в номинации "Качественная эстетика городской среды".

Фото: vladivostok.livejournal.com

Проект благоустройства района подразумевает создание новых открытых территорий для разного вида отдыха: баскетбольная и детская площадки, парк, кафе, парковка и другие заведения. Школьная работа была высоко оценена московскими жюри и вызвала заинтересованность с их стороны.

Идею по восстановлению и "оживлению" Моргородка поддержали местные жители, сказав, что территория давно нуждается в "новом глотке" воздуха.





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