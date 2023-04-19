Минстрой РФ признал четыре проекта из Владивостока лучшими практиками благоустройства 2022 года. Об этом пишет zr.media.
По информации издания, усилия руководителя Владивостока Константина Шестакова высоко оценены на федеральном уровне. В общей сложности от города на конкурс были направлены пять проектов, четыре из них вошли в список лучших.
Как пояснил глава Владивостока, речь идёт о следующих общественных пространствах:
Он добавил, что горожане очень полюбили эти облагороженные места для отдыха. Шестаков назвал успехи Владивостока на конкурсе Минстроя "большой победой и большой работой". Мэр также выразил благодарность членам своей команды.
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