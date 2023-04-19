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Минстрой РФ похвалил Владивосток за успешно реализованные проекты благоустройства

0:58
Россия

Минстрой РФ признал четыре проекта из Владивостока лучшими практиками благоустройства 2022 года. Об этом пишет zr.media.

Минстрой РФ похвалил Владивосток за успешно реализованные проекты благоустройства

По информации издания, усилия руководителя Владивостока Константина Шестакова высоко оценены на федеральном уровне. В общей сложности от города на конкурс были направлены пять проектов, четыре из них вошли в список лучших.

Как пояснил глава Владивостока, речь идёт о следующих общественных пространствах:

  • Сквере на улице Окатовой;
  • Сквере на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока;
  • Набережной на улице Татарской;
  • Сопке Бурачка.

Он добавил, что горожане очень полюбили эти облагороженные места для отдыха. Шестаков назвал успехи Владивостока на конкурсе Минстроя "большой победой и большой работой". Мэр также выразил благодарность членам своей команды.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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