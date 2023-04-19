Минстрой РФ похвалил Владивосток за успешно реализованные проекты благоустройства

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Минстрой РФ признал четыре проекта из Владивостока лучшими практиками благоустройства 2022 года. Об этом пишет zr.media.

По информации издания, усилия руководителя Владивостока Константина Шестакова высоко оценены на федеральном уровне. В общей сложности от города на конкурс были направлены пять проектов, четыре из них вошли в список лучших.

Как пояснил глава Владивостока, речь идёт о следующих общественных пространствах:

Сквере на улице Окатовой;

Сквере на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока;

Набережной на улице Татарской;

Сопке Бурачка.

Он добавил, что горожане очень полюбили эти облагороженные места для отдыха. Шестаков назвал успехи Владивостока на конкурсе Минстроя "большой победой и большой работой". Мэр также выразил благодарность членам своей команды.