В Ленинградской области змея укусила уснувшего в лесу 60-летнего грибника

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель деревни Оломна Ленинградской области, который в возрасте 60 лет решил отметить День белого гриба в лесу, столкнулся с неприятным инцидентом. Во время сбора грибов мужчина решил немного передохнуть. Он нашёл уютное затенённое место и заснул. Но спокойная охота на грибы закончилась неприятным происшествием. Об этом сообщило издание "Фонтанка".

Фото: pixabay.com

Проснувшись от резкой боли, мужчина обнаружил, что его укусила ползучая змея. В результате этого неприятного случая ему пришлось обратиться в больницу. Количество собранных грибов в данном случае не уточняется.

День белого гриба отмечается 11 августа. В этот день множество любителей тихой охоты отправляются в лес. В этом году жители Петербурга оказались особенно удачливыми и внимательными, собрав около тысячи грибов.

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