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В Ленинградской области кладовщик сломал челюсть битой ученику христианской школы

2:00
Происшествия

Во Всеволожске Ленинградской области произошло преступление, тревожащее местных жителей. На днях 15-летний ученик христианской школы стал жертвой нападения. По информации, полученной от источников, которые следили за развитием ситуации, инцидент произошел 5 августа. Все детали этого ужасного инцидента сейчас раскрываются, сообщает Life. ru.

В Ленинградской области кладовщик сломал челюсть битой ученику христианской школы
Фото: pixabay.com

Все началось с игрового конфликта, который вышел за рамки обыденной ссоры. В тот день 15-летний парень проводил время с другом, погружаясь в виртуальный мир компьютерных игр. Однако звуки игры настолько раздражали соседа, который, как выяснилось позже, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его агрессия начала накапливаться.

Мужчина решил вмешаться в игровой процесс и пришел к дому, где находились подростки. Он явно был не в настроении разговора и конфликта. Сначала он постучал в дверь, а затем ворвался внутрь, несмотря на попытки парней предотвратить инцидент. В его руках была бита, что сразу же создало угрожающую обстановку.

Подростки попытались уладить ситуацию, открыв дверь для агрессора. Однако он даже не попытался диалога и, увидев биту, ударил одного из парней по лицу. Сила удара была настолько сильной, что парень получил сломанную челюсть. Не ограничившись этим, нападавший также разбил телефон друга парня, чтобы лишить их возможности вызвать помощь.

Случившееся привлекло внимание не только окружающих, но и правоохранительных органов. Полицейские начали расследование, чтобы наказать виновного за свои действия. 7 августа был задержан 32-летний мужчина, который оказался агрессором в этой истории. Он является кладовщиком мясоперерабатывающего завода и был составлен протокол о мелком хулиганстве.

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НАПАДЕНИЕ С БЕЙСБОЛЬНОЙ БИТОЙ!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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