Исследователи из Кузбасса обнаружили останки теропода — плотоядного динозавра мелового периода. Фрагмент скелета был найден на территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Чебулинском муниципальном районе, известного также как "кладбище динозавров". Находка была сделана экспедиционной группой Кузбасского государственного краеведческого музея. Это первые останки тероподов, найденные на территории России.
"Новая находка кузбасских ученых является значительным прорывом в палеонтологии. Это первая находка такого рода в России, что делает её сенсацией. Мы активно поддерживаем научные исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, живших 125 млн лет назад", — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Изучать окаменевшие останки теропода приедут ведущие палеонтологи страны. По предварительным оценкам, рост динозавра составлял около метра, а длина — около двух метров, включая хвост.
На данном этапе исследователи определили, что окаменевшие останки, скорее всего, принадлежат представителю семейства дромеозаврид.
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