В Кузбассе впервые в России нашли останки теропода

Исследователи из Кузбасса обнаружили останки теропода — плотоядного динозавра мелового периода. Фрагмент скелета был найден на территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Чебулинском муниципальном районе, известного также как "кладбище динозавров". Находка была сделана экспедиционной группой Кузбасского государственного краеведческого музея. Это первые останки тероподов, найденные на территории России.

Фото: catalog-photo. ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82/

"Новая находка кузбасских ученых является значительным прорывом в палеонтологии. Это первая находка такого рода в России, что делает её сенсацией. Мы активно поддерживаем научные исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, живших 125 млн лет назад", — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Изучать окаменевшие останки теропода приедут ведущие палеонтологи страны. По предварительным оценкам, рост динозавра составлял около метра, а длина — около двух метров, включая хвост.

На данном этапе исследователи определили, что окаменевшие останки, скорее всего, принадлежат представителю семейства дромеозаврид.

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