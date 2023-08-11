Пожар на электроподстанции произошёл в Калуге

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Одна из электроподстанций Калуги оказалась в огне: на месте ЧП работают спасатели. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что несколько населенных пунктов остались без света.

Фото: www.mkkaluga.ru

"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет".

Уточняется, что без света остались Росва, Яглово, Резвань, Плетеневка, Мстихино, Куровской и часть Бабынинского района.

На данный момент идут активные работы по ликвидации возгорания и восстановления энергоснабжения. Предположительная причина пожара — попадание молнии.

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